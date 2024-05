Smart Assessor er markedsleder inden for enestående e-porteføljeteknologi, der sporer progression gennem hele læringsrejsen for lærlingestandarder, praktikophold, NVQ'er, AEB'er, SQA'er, kommercielle kurser og meget mere. Smart Assessor kommer 'ud af boksen' med både rammekvalifikationer og standarder, som nemt kan tilpasses til at designe skræddersyede arbejdsgiverkurser. Smart Assessor e-portfolio bruges af lærlinge, arbejdsgivere, assessorer, mentorer, undervisere, kvalitetssikrere og ledere til at spore progression af viden, færdigheder og adfærd, administrere 20 % rabat på jobtræningen, overvåge gateway-vurderinger, eliminere papirporteføljer med Ofsted audit compliance dashboards. Prisvindende online portfolio for elever, der kan arbejde sammen med deres bedømmere, mentorer og lærere for at gennemføre deres kursus papirfrit. Elever kan bevise deres færdigheder, viden og adfærd, som gennemgås elektronisk af deres bedømmere og arbejdsgivere. Arbejdsgiverstandarder sporer fremskridt gennem gateways til slutpunktsvurdering, rammer sporer enhedsprogression, hvilket sikrer succesfulde rettidige afslutninger. Nøglefunktioner omfatter elektroniske formularer, digitale signaturer, offline apps, smarte webkonferencerum, digitalt bevisbibliotek, onlineressourcer, elevcentrerede aktiviteter, online interaktiv læringsplan, arbejdsgiverdashboard, gateway manager, kursusskabeloner, interne kvalitetssikringsprøveplaner, gennemgang skemalægger, færdighedsscanning, EILP, statuskort og mange flere omfattende funktioner for at gøre din levering enestående.

