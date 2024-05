Sitenna UK

B2B SaaS til moderne infrastruktur til at implementere og administrere websteder. Moderne infrastruktur (inkl. 5G trådløs og EV-opladning) har et problem. Mens analytikere hævder eksponentiel vækst i implementeringer i de kommende år, er sandheden, at processen med anskaffelse og administration af websteder i øjeblikket er manuel, arkaisk og smertefuld. Sitenna har udviklet software til at digitalisere processen, hvilket reducerer anskaffelse af websteder fra i øjeblikket 24 måneder til et spørgsmål om uger. Vi arbejder med fast ejendom, lokale myndigheder, infrastrukturudbydere og operatører.

Websted: sitenna.com

