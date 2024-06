SinkIn er en platform, der er vært for brugerdefinerede stabile diffusionsmodeller og leverer state-of-art infrastruktur til at understøtte modelskabere. Det giver brugerne mulighed for at logge ind med Google, e-maile eller logge ud. Det giver også kreditter til brugere til at købe modeller, og en del af lønnen går til modelskabere for at støtte deres arbejde. I øjeblikket er SinkIn vært for seks modeller, nemlig DreamShaper 3.3, Deliberate, AniReal, MAGIFACTORY t-shirt diffusion, Realistic Vision V1.2 og Suzumehachi, med i alt 2645, 435, 138, 123, 77 og 46 løb. Platformen giver brugerne mulighed for at se og købe modellerne og giver modelskabere en platform til at tjene penge på deres arbejde.

Websted: sinkin.ai

