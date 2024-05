Simpl er Indiens førende 1-taps betalingsnetværk beregnet til at gøre betalinger usynlige og pengeintelligente. Det er forpligtet til forenkling og demokratisering af digital transformation i betalingsområdet. Som Indiens førende platform for forbrugeroplevelser, er Simpl på en mission om at give forhandlere mulighed for at opbygge pålidelige relationer med kunder, én transaktion ad gangen. Med mere end 26.000+ tilgængelige handlende og millioner af betroede brugere pan-Indien forestiller Simpl sig at skabe en inkluderende digital betalingsoplevelse for Indien, der styrker og fremmer tilliden mellem handlende og deres kunder. Simpl leverer en fuld stack-løsning til e-handelskonvertering. Det gør det muligt for købmænd at give kunderne 1-taps kassen, køberbeskyttelse og en betalings-senere-facilitet for at give dem mulighed for at føle sig trygge og tillid til, når de handler online. Gennem Simpl kan forhandlere give forbrugerne en nem, sikker og intuitiv brugeroplevelse.

Websted: getsimpl.com

