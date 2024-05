SignalZen er en live chat-løsning til din hjemmeside, som giver dig mulighed for at tale med dine besøgende direkte fra Slack. Ved at oprette en konto hos SignalZen og indsætte et lille stykke HTML-kode i din hjemmesides kode, vil du begynde at modtage chatsessioner fra dine kunder online på Slack. Denne Slack App giver dig mulighed for at tale med din hjemmesides besøgende i realtid og på 2 integrationsmåder - via dedikerede chatkanaler eller tråde i en enkelt kanal.

Websted: signalzen.com

