Scratchpay er en finansiel tjeneste leveret af Scratch Financial, Inc., der hoster deres arbejdsbelastninger på Google Cloud Platform (GCP) Public Cloud-infrastruktur. Scratchpay er en amerikansk startup, der yder lån til private til lægebehandling (oprindeligt fra kæledyr og nu udvidet til person). Virksomheden er fuldt integreret på GCP og har en supportplan og tjenester fra Google. Scratchpay hoster alle tjenester i GCP Cloud, og løsningen har været offentligt i produktion i flere år. Virksomheden forbedrer løbende serviceudbuddet. Mange forskellige GCP-tjenester er i aktiv brug, og andre er ved at blive evalueret. Scratchpay har et internt ekspertteam, der arbejder med softwareudvikling, dataanalyse og forretningsudvikling. Virksomheden har også interne teammedlemmer med speciale i informationssikkerhed, dog er der ingen dedikerede GCP eller andre cloud computing-eksperter i teamet. Scratchpay var altid interesseret i at forbedre deres brug af GCP-tjenester efter bedste praksis og med fokus på sikkerhed og optimering, og ledte efter en sikkerhedsvurdering udført af en GCP-ekspertkonsulent.

Websted: scratchpay.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Scratchpay. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.