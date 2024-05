Arbejd hurtigere med leverandører, reducer omkostningerne og brændstof for innovation. Vi har omdefineret, hvordan life science-virksomheder arbejder med leverandører. Introduktion af den første platform nogensinde for R&D-teams til at harmonisere indkøb, leverandørstyring og betalingsbehandling. Science Exchange driver R&D-outsourcing til verdens førende life science-virksomheder. Vores markedsplads giver videnskabsfolk adgang til den innovation og forskning, de har brug for, og vores platform automatiserer F&U-outsourcing fuldt ud fra kilde til betaling, så videnskabsmænd kan fokusere på det, de elsker – videnskab.

Websted: scienceexchange.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Science Exchange. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.