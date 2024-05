SALIDO er Restaurant OS, en enkelt platform, der forener din restaurantdrift under ét login. Uanset om du er en enkelt operatør eller en operatør med flere enheder, tager vi en tilgang på virksomhedsniveau til at strømline alle dine operationer. SALIDO blev skabt med restaurantoperatørernes bedste interesse for øje. Vi ønsker, at du fokuserer på det, der betyder mest for dig, dine kunder. Overlad resten til os.

Websted: salido.com

