Administrer dit personale, løn og udgifter på ét sted. En nem at bruge løsning til medarbejderledelse. Personale fremmøde. Lej personale. Tidlig løn. SalaryBook er en app til løn, medarbejderdeltagelse og omkostningsstyring til 60 millioner indiske SMV'er. SMB'er ser i vores app en one-stop-løsning til at drive deres virksomhed. Startende fra problemfri on-boarding af medarbejdere til styring af deres løn og tilstedeværelse. Vores app indeholder nogle fede funktioner som selfie og lokationsbaseret tilstedeværelsesmarkering. Sig farvel til de traditionelle punch-in-tilstedeværelsessystemer og erstat den med et klik på en knap på SalaryBook-mobilappen.

Websted: salarybook.co.in

