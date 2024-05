RoboResponse.ai

RoboResponseAI er en AI-chatbot tilpasset til virksomheder. Nogle vigtige højdepunkter: * Det er en AI-drevet chatbot, der kan starte samtaler med besøgende på webstedet og engagere dem til at generere konverteringer. Den stiller relevante spørgsmål baseret på besøgendes handlinger og sideindhold. * Det kan hjælpe med generering af kundeemner og forbedre kundekonverteringsraterne med op til 2,5x. Det kan også hjælpe med rekruttering ved at reducere telefonscreeningstiden med 95 %. * Chatbotten kan trænes og lanceres på kun 5 minutter ved hjælp af hjemmesidens indhold og forretningsdokumenter. * Det integreres med populære platforme som Shopify, Wix, GoDaddy, Kajabi og mere. * Det er bygget på OpenAI's GPT-teknologi, men er tilpasset til forretningsbrug, i modsætning til den generelle ChatGPT. * RoboResponseAI tilbyder en gratis version, så virksomheder kan prøve den, med mulighed for at opgradere til betalte planer. * Key use cases omfatter leadgenerering, kundeengagement, kundesupport, annoncekampagner og rekrutteringskampagner. * Virksomheden fremhæver casestudier og citater fra kunder, der roser RoboResponseAI's værdi i at forbedre kundeoplevelser og strømline driften. Sammenfattende sigter RoboResponseAI på at levere en brugervenlig, tilpasselig AI-chatbot-løsning for at hjælpe virksomheder med at automatisere og forbedre forskellige kundevendte funktioner.

