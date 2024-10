Alternativer - Rise

Lingio

lingio.com

Gamified Skills & Language læringsplatform for frontline-medarbejdere. 100+ sprog understøttet! Opret hyperrelevante, AI-drevne kurser på få sekunder Vores AI Course Creator slår hurtigt træningsmateriale til stimulerende, skræddersyede kurser på få sekunder for at give medarbejderne mulighed for at...