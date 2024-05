Ricerca PEC

RicercaPEC er en onlinetjeneste, der giver brugerne mulighed for hurtigt og nemt at finde Certified Electronic Mail (PEC)-adresser på virksomheder og professionelle i Italien. Det er placeret som den første teknologiske platform i Italien dedikeret til PEC-søgning. Nøglefunktionerne og mulighederne i RicercaPEC inkluderer: * Enkelt PEC-søgning: Brugere kan indtaste et momsnummer (P.IVA) for en virksomhed eller en professionel, og platformen vil søge efter og vise den tilsvarende PEC-adresse. * Bulk PEC-søgning: Brugere kan uploade en CSV-fil, der indeholder en liste over momsnumre, og platformen vil automatisk søge efter og angive PEC-adresserne for alle de anførte enheder. * Søgehistorik: Registrerede brugere kan få adgang til og eksportere deres tidligere PEC-søgehistorik, hvilket giver mulighed for nem registrering og reference. * Nøjagtighed: RicercaPEC hævder at bruge officielle regeringskilder til at levere nøjagtige og opdaterede PEC-oplysninger til virksomheder og fagfolk i Italien. * Enkelhed og effektivitet: Platformen har en brugervenlig grænseflade og har til formål at spare tid ved at muliggøre hurtige PEC-søgninger, uanset om det er for individuelle eller flere enheder. Nogle af de vigtigste fordele fremhævet af RicercaPEC inkluderer: * Tidsbesparende: Platformens søgefunktionalitet er designet til at være hurtig og effektiv, især til massesøgninger. * Omfattende: RicercaPEC hævder at have betjent over 1.000 kunder og søgt efter mere end 5.000 PEC-adresser inden for de sidste 12 måneder. * Nyttigt for fagfolk: Platformen er målrettet revisorer, advokater og andre fagfolk, der regelmæssigt har brug for at få adgang til PEC-oplysninger. RicercaPEC ser ud til at være en specialiseret platform fokuseret på at levere en strømlinet og bekvem måde for brugere til hurtigt at finde PEC-adresserne på virksomheder og fagfolk i Italien ved at udnytte officielle datakilder og avancerede søgefunktioner.

