Rezku er nutidens mest kraftfulde restaurant-salgssystem og mere. Rezku kommer med alt, hvad mad- og drikkevarekoncepter har brug for for at udvikle deres forretning, herunder white-label online bestilling, avanceret rapportering, lagerstyring, 3. parts online integrationer og centraliseret ordrestyring. Rezku er spækket med funktioner, inklusive salgsfremmende værktøjer, der har vist sig at overlade din bundlinje. Med avanceret kuponering, loyalitetsfordele og belønningspoint, gavekortprogram og en valgfri brugerdefineret bestillingsapp til smartphones. Det hemmelige våben for erfarne restauratører, Rezku er bygget til at imødekomme de virkelige udfordringer ved at drive enhver form for bar- og restaurantkoncept. Rezku giver dig hidtil uset kraft og kontrol, som du bare skal se og opleve selv.

Websted: rezku.com

