Restora POS er næste generations automatiseringsløsning for iværksættere i restaurantvirksomheder. En genial restaurant POS-faktureringssoftwareløsning, som udelukkende kan håndtere enhver operation i din restaurant. Restora POS er kommet med en avanceret ledelsesmæssig digital løsning, problemfri teknologi, responsivt online/offline system og dygtigt supportteam til backup. Vitale funktioner i Restora POS: => Responsiv support => Kraftig hjemmeside- og app-integration => Cloud POS-faktureringssystem => Månedlige og halvårlige abonnementsfaciliteter Kerneprodukt af Restora POS: => Restaurant Management Software => Restaurant Inventory Management Software = > Restaurant POS software => Online madbestillingssystem => Cloud Kitchen Software Betydelig virksomhedstype, som Restora POS tilbyder: => Bar & Bryggerier => Bageri & Konfekture => Burger & Sandwichbutik => Fine-Dine Restaurant => Quick Service Restaurant => Franchiserestaurant => Kantinerestaurant => Food Court => Cloud Kitchen Restora POS er ikke kun en restaurantautomatiseringsløsning, men en ultimativ alt-i-én-løsning til enhver type og størrelse af restauranten. Derudover er Restora POS stærkt integreret med hjemmeside-, app- og tredjepartsleveringsvirksomheder for effektiv og smidig leveringsservice og øger også online synlighed over forskellige sociale medier.

Websted: restorapos.com

