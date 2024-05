ResolveAI er en platform, der giver dig mulighed for at oprette tilpassede AI-agenter til forskellige forretningsapplikationer, såsom kundeservice, leadgenerering og planlægning. Nøglefunktionerne i ResolveAI inkluderer: * Træning af AI-agenterne: Du kan nemt træne agenterne ved at uploade dokumenter, webstedssider eller andre datakilder såsom Google Sheets. Dette giver agenterne mulighed for at holde sig ajour med den seneste information. * Tilpasning: Du kan tilpasse AI-agenterne, så de passer til dit brand, inklusive stilen på chatboksen og den måde, agenten kommunikerer på. * Integration: Du kan integrere AI-agenterne på dit websted eller forbinde dem til dine sociale medieplatforme som Facebook Messenger, WhatsApp, Slack og Instagram. Dette giver dig mulighed for at administrere alle dine samtaler ét sted. * Overvågning: Du kan holde dig informeret om nye samtaler og live agentanmodninger og endda starte en live chat, når det er nødvendigt. ResolveAI tilbyder forskellige prisplaner, startende fra $24 om måneden for "Hobby"-planen, som inkluderer 1 chatbot, 20 dokumenter og 500 aktive chats om måneden. "Starter"-planen er $44 pr. måned, og "Plus"-planen er $89 pr. måned, med stigende funktioner og muligheder. Platformen tilbyder også tilføjelser, såsom muligheden for at fjerne ResolveAI-brandingen for $30 pr. måned, og muligheden for at tilføje yderligere chatbots for $20 pr. måned. Overordnet ser ResolveAI ud til at være en omfattende platform for virksomheder til at skabe og administrere deres egne AI-agenter til forskellige kundevendte opgaver med fokus på tilpasning og integration.

Websted: resolveai.co

