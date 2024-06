En enklere måde at prototype, teste og bygge køretøjssoftware på! RemotiveLabs reducerer kompleksiteten i softwareudvikling til bilindustrien, letter hardwareabstraktion og tilbyder et mere fleksibelt miljø sammenlignet med det gamle værktøj med domænespecifikke sprog og fastlåste processer. - Brug det valgte programmeringssprog, f.eks. Python, Rust, C++, læs og skriv køretøjssignaldata gennem gRPC API'er. Brug LUA-scripting til at transformere (omdøbe, kortlægge, flette eller syntetisere) signaler, der udsendes ved tilpasset frekvens. - Fremstil abstraktionslag til AAOS, ProtoPie, Unity og lignende i det forventede format (f.eks. COVESA VSS, AAOS køretøjsegenskaber). - Vi understøtter almindelige køretøjsnetværksprotokoller som CAN, FlexRay, LIN og Automotive Ethernet – aktiveret af .dbc, .xml (fibex), .ldf og .arxml. E2E-beskyttelsesstøtte er tilgængelig. - Skift til venstre og byg din egen overkommelige og fjerntilgængelige testrig/bænk, der kører på dit valg af hardware (Nvidia Drive, Host Mobility, enhver Docker-baseret/Linux, Raspberry Pi osv.). Vi har adskillige API'er til rådighed, som kan tilsluttes populære testrammer, herunder Jenkins, GitLab osv. Opret nemt testcases, kør diagnostik og flash ECU'er. RemotiveLabs gør CI og automatiseret test nemmere end nogensinde. Der kræves ingen ekstra computer, brug en bærbar computer med det valgte operativsystem til at oprette forbindelse. Gratis demo tilgængelig - ingen login nødvendig: Eksperimenter med signaler fra vores demo-drevcyklus med det samme: https://demo.remotivelabs.com/ - Se og afspil signaler (webklient/referencebibliotek) - Arbejd med og transformer signaler til Android egenskaber / VSS - Anvend din egen kode Produkter i RemotiveLabs platform: - RemotiveBroker: En schweizisk hærkniv til softwareudviklere, brug som Software ECU, datalogger, middleware til fleksibel prototyping & test rig enabler. Mæglerhardwarelicens 2.500 Euro/år (kører på hardwaren efter eget valg, dvs. Rasberry Pi eller enhver Linux/Docker-baseret HW - Referencesæt er tilgængelige her: https://remotivelabs.com/downloads-documentations/#section-reference-kit ). - RemotiveCloud: Et virtuelt RemotiveBroker-miljø til afspilning, transformation og streaming af signaler. Sømløst og enkelt samarbejde uden at røre hardwaren. Cloud playback-pakke 900 Euro/år.

Websted: remotivelabs.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med RemotiveLabs. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.