Udgivet: Næste generations dækningsrapporter. Releasd fremviser hele bredden af ​​aktiviteter, der udføres af moderne PR'er i et visuelt format, som travle kunder og ledere elsker. Mere kontrol: Skræddersy layouts hurtigt for at fremvise dit arbejde på din måde. Bare træk og slip, det kunne ikke være nemmere. Mere omfang: Inkluder hele bredden af ​​din aktivitet: dækning, socialt indhold, metrics plus understøttende indhold og mere. Mere engagement: Ikke mere at rulle gennem skærmbilleder. Rapporter ser fantastiske ud, og de er meget nemmere at absorbere.

Kategorier :

Websted: releasd.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Releasd. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.