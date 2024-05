Administrer og skift nemt mellem flere konti og apps uden at skifte browser.

Redbird er en AI-drevet analyseplatform til virksomheden - der giver enhver i en organisation mulighed for nemt at automatisere og forene deres analysearbejde på få minutter uden at skrive kode. Redbird opretter forbindelse til alle en organisations datakilder og fremskynder analysearbejde på tværs af dataforberedelse, skænderier, analyse, rapportering og datavidenskab.

Websted: redbird.io

