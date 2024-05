Readyplanet blev grundlagt i 2000 og er en førende digital marketingvirksomhed i Sydøstasien. Vi er en af ​​de største webstedsudbydere i Thailand, som i øjeblikket servicerer over 15.000 websteder. Readyplanet søger i øjeblikket en erfaren Senior System Administrator (Linux) til at blive en del af vores System Engineering Team. I dette meget dynamiske miljø vil Senior System Administrator udføre praktiske administrative opgaver, herunder men ikke begrænset til scripting, konfiguration, sikkerhed, fejlfinding. Vores miljø kører primært på Linux (CentOS). Kandidaten skal kunne arbejde som en del af teamet, samtidig med at han kan tage koncepter eller problemer og arbejde selvstændigt med at løse. Stærke analytiske og problemløsningsevner og evnen til at kommunikere effektivt er meget vigtigt for jobstillingen.

Websted: readyplanet.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Readyplanet. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.