Forbrugere ønsker fuldstændigt fordybende og friktionsfri oplevelser og forventer, at brands leverer de bedste, mest personlige og karakteristiske engagementskampagner. Railsr brænder for at gøre det muligt for brands at opbygge relevante finansoplevelser for at fremme kundernes engagement og loyalitet. Den mener, at den indlejrede finansøkonomi er en fundamentalt anderledes måde at skabe relationer mellem virksomheder og forbrugere på. Railsr har skabt en unik kategori inden for finanssektoren: indlejrede finansoplevelser. Det har udviklet dette for at gøre det muligt for sine kunder at hjælpe den finansielle forbruger, for at levere større inklusion og friheder. Railsr er en pioner inden for en ny måde at se på, hvordan finansielle tjenester kan styrke og frigøre. Det tilbyder en ny tilgang for brands til at udnytte styrken af ​​indlejret finansiering gennem en lavpris nøglefærdig platform. Det leverer indlejret finansiering i et brands digitale rejse, designet som et vertikalt integreret finansielt økosystem, der starter ved centralbanken eller betalingsordningen (f.eks. Visa) og slutter med en fuldt integreret digital oplevelse. Besøg railsr.com og find ud af, hvordan vi kan hjælpe dig eller kontakt os via vores formular: www.railsr.com/start-your-experience

Websted: railsr.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Railsr. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.