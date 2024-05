Radiolab er en af ​​de mest elskede podcasts og offentlige radioprogrammer i verden. Showet er kendt for sin dybe journalistik og innovative lyddesign. Oprettet i 2002 af Jad Abumrad begyndte Radiolab som en udforskning af videnskab, filosofi og etik ved hjælp af innovativ komposition og lyddesign. I dag har Radiolab ekspanderet og udviklet sig til at blive en platform for længerevarende journalistik og historiefortælling. Showet udfordrer sine lytteres forudfattede opfattelser af, hvordan verden fungerer. Radiolab provokerer, det bevæger, det glæder, og det beder sit publikum om at se verden omkring dem på ny. Radiolab er co-vært af Lulu Miller og Latif Nasser. Mangeårig medvært Robert Krulwich gik på pension i februar 2020, og Jad Abumrad gik på pension i 2022. Du kan finde Radiolab overalt, hvor du lytter til podcasts.

Websted: radiolab.org

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Radiolab. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.