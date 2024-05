Rabbet bringer effektivitet, nøjagtighed og gennemsigtighed til den komplekse byggefinansieringsindustri. Platformen bruger maskinlæring til at parse dokumenter og forbinde oplysninger for at reducere administrativ byrde, verificerbar overholdelse og hurtigere beslutningstagning for ejendomsudlånere og -udviklere. Tidligere Contract Simply.

Websted: rabbet.com

