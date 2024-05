Administrer og skift nemt mellem flere konti og apps uden at skifte browser.

Opbygning af operativsystemet til erhvervslivet i LATAM. QUIK bygger operativsystemet til virksomheder i LATAM. På den ene side, giver brugerne strøm på QUIK Super App, hvor de kan bestille mad, dagligvarer og varer og få dem på 30 minutter, mens de betaler med enhver valuta, de ønsker, og logistik håndteres enteralt af QUIK-teamet. På den anden side, at drive forretning med QUIK Pro, hvilket giver dem et komplet sæt software til at styre deres forretning og online tilstedeværelse, med deres egen hjemmeside, lagerstyring, logistikløsninger, alt i perfekt synkronisering med QUIK Super App, hvilket øger salg og kunde tilfredshed.

