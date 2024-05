QuickCEP er en AI-drevet samtaleplatform, der hjælper virksomheder med at forbedre kundeengagement og support. Nøglefunktioner omfatter: * AI-drevne chatbots, der kan håndtere op til 98 % af kundesupportforespørgsler, hvilket øger konverteringsraterne med over 30 %. * Produktanbefalingsfunktioner til at foreslå relevante produkter baseret på kundens hensigt. * Automatiseret indlæring af forretningsdokumenter og produktmanualer for at give nøjagtige produktoplysninger. * Support til sporing af ordrestatus og returnering/ombytning. * AI Email Copilot, der kan udarbejde svar, lære e-mail-vaner og blive mere effektiv over tid. QuickCEP tilbyder integrationer med platforme som Shopify, og chatbots er drevet af teknologi som ChatGPT. Virksomheden tilbyder en gratis prøveperiode og betalte planer, der positionerer sig som en omfattende forretningsløsning ud over kun AI-chatbots, inklusive helpdesk, kundedata og marketingautomatiseringsværktøjer.

