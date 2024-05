Prommt er en sikker betalingsanmodningsplatform, der forvandler risikable, tidskrævende telefonbetalinger til sikre onlinetransaktioner. Prommt giver handlende mulighed for at sende øjeblikkelige, personlige betalingsanmodninger til kunder via e-mail, sms eller onlinebesked; at bringe en sikker og problemfri online købsoplevelse direkte til kunderne. Ideel til virksomhedskunder, Prommt er en fuldt skalerbar webbaseret applikation, der kan give store organisationer nem brugeradministration og trindelt adgangskontrol til komplekse teams på tværs af flere lokationer. Ved at integrere fuldt ud med eksisterende betalingsudbydere giver Prommt kunderne mulighed for at opretholde relationer med deres nuværende gateway eller kortbetalingsprocessor. Spækket med smarte funktioner, herunder sikker korttokenisering, tilbagevendende betalinger, autoopladning, automatiske kvitteringer, intelligente advarsler og betalingskommunikation, giver Prommt alle de værktøjer, du har brug for til at transformere dine betalingsprocesser.

Websted: prommt.com

