Project Insight er prisvindende arbejds- og projektstyringssoftware, der centraliserer alt dit arbejde, opgaver og projekter til én brugervenlig online platform. Forbind alt fra problemer, godkendelser, udgifter, planlægning, udvikling og mere for at give dine interessenter realtids synlighed i din portefølje. PI tilbydes som en gratis udvidelig version eller en fuldt udstyret og virkelig tilpasselig virksomhedsudgave. Værktøjet er blevet brugt af over 10.000 brugere i virksomheder i alle størrelser og brancher siden 2002. PI er anerkendt som en førende projekt- og porteføljestyringsløsning (PPM) for sin intelligente planlægning, kraftfulde ressourcestyring, tids- og budgetfunktionaliteter i realtid projekt- og porteføljerapportering og strømlinede agile, vandfalds- og Kanban-metoder. PI's PPM-løsning er fleksibel og helt tilpasselig og tilbyder direkte integrationer med softwareapplikationer såsom: JIRA, QuickBooks, Azure DevOps, Office 365, Salesforce, Google og mere. PI tilbyder også en robust mobilapp og den bedste kundesupport i branchen.

