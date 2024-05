Precoro er en cloud-baseret løsning til optimering af indkøbsprocesser. Ikke flere tidskrævende manuelle procedurer og menneskelige faktorfejl. Kun automatiserede operationer og centraliserede indkøbsprocesser. - Godkend dokumenter 2,5 gange hurtigere fra enhver enhed ved hjælp af e-mail eller Slack-meddelelser. Strømlin godkendelsesworkflow ved at tilføje så mange trin, som du har brug for, og tildele specifikke roller til kolleger. - Spar op til 19 % af dit indkøbsbudget. Spor rabatter og brug aldrig mere end planlagt. Øg gennemsigtigheden af ​​pengestrømme ved at overvåge virksomhedens udgifter (inklusive refusioner). Få klare analyser og indsigtsfulde rapporter for at planlægge din indkøbsstrategi mere gennemtænkt. - Reducer manuel dataindtastning. Opret, godkend og spor PO'er med nogle få klik, eller overfør dine ordrer fra Amazon Business via Punch-in. Administrer leverandører, varekataloger, inventar og mere på én platform. - Forbind Precoro med din ERP og andre forretningsværktøjer ved hjælp af færdige integrationer (NetSuite, QuickBooks Online, Xero) eller en gratis API. Glem alt om duplikerede betalinger og manuel dokumentmatchning. - Hold alle dine data sikre med SSO og pålidelig 2-faktor autentificering. Precoros brugervenlige grænseflade lader dig glemme alt om kompleks onboarding og langvarig træning. Du får rådgivning og support fra din CSM, når som helst du har brug for det. Precoro giver dig adgang til alle funktioner og opdateringer regelmæssigt. Med venlig hilsen Precoro-teamet

Websted: precoro.com

