Portræt AI er et AI-drevet værktøj, der genererer portrætter i 1700-talsstil fra uploadede selfies. Den er tilgængelig som en mobilapp på både iOS- og Android-platforme. Brugere kan skabe deres egne unikke portrætter ved blot at uploade et paslignende billede af deres ansigt. Værktøjet anbefaler, at du undgår briller og foreslår, at du bruger et billede med et stort ansigtsområde for at få de bedste resultater. Derudover tilbyder appen en lang række andre filtre, inklusive Cartoon, Portrait HD, Halloween og mere, i alt over 100 muligheder. Disse filtre giver brugerne mulighed for yderligere at forbedre og transformere deres portrætter i henhold til deres præferencer. Det officielle websted indeholder links til at downloade appen fra Apple App Store og Google Play Store, hvilket sikrer tilgængelighed for en bred vifte af brugere. Hjemmesiden indeholder også links til privatlivspolitikken og servicevilkårene for dem, der søger yderligere information. Samlet set tilbyder Portrait AI en sjov og kreativ måde for enkeltpersoner at opleve æstetikken i 1700-tallets portrætter gennem brug af kunstig intelligens.

Websted: portraitai.app

