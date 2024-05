Automatiser prospektforskning i stor skala. Ponyrun evaluerer folk for dig. Vi hjælper dig med at besvare spørgsmål som: Skal du sælge til dem? Passer de godt til dit produkt? Skal du interviewe dem? Den er nem at bruge. Giv den en søge-URL eller en liste over personer. Fortæl Ponyrun, hvad du vil vurdere personen på. Og Ponyrun vil gennemgå personens oplysninger (f.eks. LinkedIn) og evaluere dem.

Websted: ponyrun.ai

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Ponyrun. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.