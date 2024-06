Plum er en no-code popup builder, der giver dig mulighed for at oprette og tilpasse professionelt udseende popups til din hjemmeside uden nogen kodningsoplevelse. Det er designet til at hjælpe virksomheder med at øge salget, fange kundeemner og engagere besøgende mere effektivt. Nøglefunktioner: * Tilpasbare popup-skabeloner - Plum tilbyder en bred vifte af præ-designede popup-skabeloner, som du nemt kan tilpasse, så de matcher dit branding. * Avancerede målretningsmuligheder - Du kan vise pop op-vinduer til specifikke målgruppesegmenter baseret på deres adfærd eller karakteristika, såsom nye besøgende, tilbagevendende kunder, afgivere af indkøbskurv osv. * Integration med forskellige værktøjer - Plum integreres problemfrit med populære platforme som Shopify, WordPress, Squarespace og mere. * Analyse og optimering - Værktøjet giver dig mulighed for at spore din popups ydeevne og foretage justeringer for at optimere resultaterne. * Brugervenlig grænseflade - Plums træk-og-slip-editor gør det nemt for enhver at oprette og udgive popup-vinduer uden at have brug for nogen kodningsfærdigheder. * Overkommelig pris - Plum tilbyder både gratis og betalte planer, så virksomheder i alle størrelser kan drage fordel af dets funktioner.

Websted: plumpopup.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Plum. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.