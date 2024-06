Playform er en AI-kunstgenerator og kreativ platform, der giver kunstnere, skabere og designere mulighed for at integrere generativ AI i deres kreative proces. Det tilbyder en integreret platform med mange AI-kunstgenerative værktøjer på ét sted, hvilket gør AI tilgængelig for kunstnere uden at skulle lære tekniske færdigheder eller kodning. Kunstnere kan bruge Playform gennem hele deres kreative proces, fra inspiration til produktion. De fleste af Playforms værktøjer tilbyder ubegrænset gratis brug til udforskning. Playform Studio giver kunstnere mulighed for at skabe og sælge originale AI-genererede kunstværker med 60 månedlige Playform-kreditter og eksklusive udstillingsmuligheder. Playform byder på kunstnerspotlights og udstillinger, der viser værker skabt ved hjælp af deres platform. Playform muliggør oprettelse og salg af generative AI-kunst NFT'er gennem deres Art Mine-markedsplads. Playform positionerer sig som en kreativ ledsager og værktøj for professionelle kunstnere til at integrere AI i deres arbejdsgange og kreative proces.

Websted: playform.io

