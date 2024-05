PlanRadar er en prisvindende digital SaaS-platform til dokumentation, opgavestyring og kommunikation i bygge- og ejendomsprojekter. Vi opererer over hele kloden, i øjeblikket på over 75 markeder. Vi servicerer alle markeder på tværs af fast ejendom og byggeri og tilføjer værdi til hver person, der er involveret i bygningens livscyklus, fra entreprenører og ingeniører til ejendomsadministratorer og ejere. Vores platform digitaliserer alle daglige processer og kommunikation, hvilket muliggør tidsbesparelser, omkostningsbesparelser og gør det muligt at gennemføre projekter til en højere kvalitet. Hver dag hjælper vi fagfolk med at øge effektiviteten og øge deres projektsucces ved at strømline måden, de arbejder på, og give realtidsadgang til værdifulde projektdata. I dag er der over 120.000 brugere af platformen, der oplever enorme omkostnings- og tidsbesparelser ved hjælp af PlanRadar. PlanRadar er i øjeblikket tilgængelig på 20 sprog og kan bruges på tværs af alle IOS-, Windows- og Android-enheder.

