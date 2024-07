Pixelcut er et online designværktøj, der bruger kunstig intelligens til at hjælpe brugere med nemt at skabe produktfotos, annoncer og andet visuelt indhold til onlinebutikker. En af dens hovedfunktioner er evnen til at fjerne baggrunde eller slette objekter fra billeder, hvilket gør det nemmere at skabe professionelt udseende billeder. Brugere kan vælge mellem tusindvis af skabeloner for at hjælpe med at konvertere seere til kunder. Værktøjet har også en billedopskalering, som forbedrer billedkvaliteten, og et magisk viskelæder, der giver mulighed for hurtig og nem billedredigering. Det virtuelle studie giver brugerne mulighed for at skabe 10 gange flere produktfotos uden behov for rejser eller professionelt udstyr. Pixelcut giver en API til dem, der ønsker at bruge teknologien til at forbedre deres egne produkter eller tjenester. Overordnet sigter Pixelcut mod at forenkle den ofte komplekse og tidskrævende proces med at designe produktfotos og annoncer til e-handelsvirksomheder. De AI-drevne redigeringsværktøjer gør det muligt for brugeren at skabe visuelt tiltalende indhold med minimal indsats og uden behov for professionelle fotografiske færdigheder eller udstyr. Det er et nyttigt værktøj for dem uden designerfaring, der ønsker at skabe billeder i høj kvalitet til deres hjemmeside, sociale medier eller onlinebutik.

Websted: pixelcut.ai

