PitchGrade er et AI-drevet værktøj designet til at hjælpe iværksættere med at skabe overbevisende pitch-decks, der vil hjælpe dem med at sikre finansiering. PitchGrade giver feedback efter behov for at hjælpe iværksættere med at forfine deres pitch-deck, så de kan få det bedste resultat af deres fundraising-indsats. Værktøjet analyserer pitch-decket for nøgleelementer, såsom det problem virksomheden løser, den løsning, den tilbyder, målmarkedet, forretningsmodellen og teamet bag ideen. PitchGrade giver også råd om strukturering af pitch-dækket og den type indhold, der bør inkluderes for at gøre det mere attraktivt for potentielle investorer. Det indeholder også eksempler på succesrige pitch-decks, så iværksættere kan lære af de bedste. PitchGrade er det perfekte værktøj til iværksættere, der har brug for at skabe et fundable pitch-dæk, der vil tiltrække investorer og overbevise dem om at investere.

Websted: pitchgrade.com

