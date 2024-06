Pelcro er en alt-i-et abonnements- og medlemskabsadministrationsplatform. En omfattende og selvbetjeningsplatform uden kode, men har alle udviklingsværktøjer til at give ultimativ fleksibilitet. Top Pelcro-funktioner: - Opret nemt abonnementer og e-handelsprodukter på ét sted - Opret nemt målte betalingsmure, vælg hvilket indhold eller hvilke funktioner der skal ligge bag en betalingsmur - Brug avanceret målretning til at tilpasse sproget og valutaen baseret på din brugers placering - Opret og tilpas brugeroplevelsen baseret på dit brand - Hurtig check-out-oplevelse med Google Pay, Apple Pay og PayPal - Administrer brugere fra CRM, eller lad dem foretage ændringer fra deres selvbetjente dashboard - Tilpas og automatiser betalingsrejsen, prismodeller , og brugerflow baseret på dine præferencer - Eksporter Analytics-rapporter inklusive bruttoindtægter, nye abonnementer - Vi tilbyder 24/7 teknisk support Besøg Pelcro.com for at anmode om en demo eller få din 14-dages GRATIS prøveperiode.

