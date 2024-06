Værktøjet 'pdf gpt' fungerer primært som et PDF-opsummeringsværktøj ved hjælp af GPT AI-modellen. Det giver brugerne mulighed for at uploade PDF-filer og genererer en detaljeret oversigt over hele dokumentet. Det unikke ved dette system kommer fra dets evne til at behandle hele PDF'er i stedet for mindre sektioner, hvilket gør det i stand til at skabe resuméer, der er betydeligt mere detaljerede. Værktøjet opdeler PDF'en i en omfattende oversigt, en indholdsfortegnelse og individuelle oversigter for hver enkelt sektion af dokumentet. Det er bemærkelsesværdigt, at brugere skal have JavaScript aktiveret for at kunne bruge dette værktøj fuldt ud.

Websted: pdf2gpt.com

