PDF Guru er en online PDF-editor og -konverter, der giver brugerne mulighed for at udføre en række opgaver med PDF-dokumenter. Nogle af de vigtigste funktioner og muligheder i PDF Guru inkluderer: * Redigering af PDF'er - Brugere kan uploade PDF-filer og redigere tekst, billeder og andet indhold i dem. * PDF-konvertering - PDF Guru understøtter konvertering af filer til og fra PDF-format, inklusive konvertering af dokumenter, billeder og andre filtyper til PDF. * PDF-komprimering - Tjenesten kan komprimere PDF-filer for at reducere deres filstørrelse. * PDF-opdeling og fletning - Brugere kan opdele en enkelt PDF i flere filer eller kombinere flere PDF-filer til ét dokument. * PDF-anmærkning - PDF-filer kan annoteres med tekst, tegninger, fremhævninger og andre markeringer. * PDF-sikkerhed - PDF-filer kan beskyttes med adgangskode eller have tilladelser indstillet til at begrænse udskrivning, redigering og kopiering. Hjemmesiden understreger, at PDF Guru er nem at bruge, hurtig og sikker, uden softwareinstallation påkrævet. Den understøtter en bred vifte af input- og outputfilformater og kan tilgås fra enhver enhed med internetforbindelse. PDF Guru positionerer sig som en alt-i-én onlineløsning til at arbejde med PDF-dokumenter, der giver både grundlæggende og avancerede PDF-administrationsfunktioner gennem en brugervenlig webgrænseflade.

Websted: pdfguru.com

