PDCflow leverer betalingskommunikationssoftware, så virksomheder kan indsamle betalinger, få signaturer og levere dokumenter sikkert gennem de kanaler, deres forbrugere foretrækker – online betalingsportaler, sms/tekst og e-mail. Vores patenterede Flow-teknologi giver organisationer mulighed for at skabe brugerdefinerede arbejdsgange, fra enkle til komplekse, så deres medarbejdere kan drive forretning fremad med et par klik, og deres forbrugere nemt kan gennemgå og gennemføre de anmodede transaktioner. Kom i gang i dag ved at bruge vores online PDCflow-platform eller integrer med vores udviklervenlige API'er for at tilføje betalings- og kommunikationsarbejdsgange direkte i dit eksisterende system.

