Paystand er en førende digital betalingsløsning for B2B-virksomheder, med over 170.000 virksomheder, der handler på deres betalingsnetværk. Paystand gør det nemt at acceptere betalinger, strømline indsamlinger og automatisere timevis med manuelle AR-opgaver. Ved at bruge Paystand kan du aktivere gebyrfrie betalinger og forenkle komplekse regnskabsprocesser og operationer som inkasso, betalingsafstemning og kommunikationsarbejdsgangen med kunder. Du vil ikke finde nogen ekstra gebyrer eller markeringer forbundet med Paystands netværk. I stedet kan du få adgang til engrosbehandlingspriser og opkræve betalinger elektronisk uden at betale transaktionsgebyrer. Med robust understøttelse af mange ERP'er som NetSuite, Xero og andre e-handelssystemer som Magento og Epicor opgraderer Paystand-integrationer hele kundebetalingsoplevelsen. Paystand hjælper dig med at reducere omkostningerne og frigør AR-ressourcer på tværs af din virksomhed for at forbedre omkostningsbesparelser, teamproduktivitet og cashflow.

Websted: paystand.com

