Global betalingsløsning med virtuelle og fysiske kortudbyder. USD, euro, GBP bankkonto og mobiltop-up er tilgængelig. Opret en konto: https://payowire.com/register Easybanking for Freelancere & Entrepreneurs. Alle løsninger i én platform. Payowire Giver virtuelt visum og MasterCard til at foretage betaling globalt. du kan nemt få en global bankkonto til freelancerbetalinger modtaget fra Amazon, eBay og andre affilierede platforme og foretage udbetalinger på dine lokale bankkonti. Du vil få USD-, EUR- og GBP-konti til at modtage betaling fra enhver platform. Virtuelt Visa og Mastercard er tilgængelige for betaling internationalt. Send betaling til enhver international virksomhed og kunder med det samme med lave gebyrer. Hæv din betaling i din lokale bankoverførsel hurtigere og med lave gebyrer.

Websted: payowire.com

