Patsnap er en patent- og innovationsdatabase med en global rækkevidde. Værktøjet er designet til at give brugerne en omfattende, intuitiv platform til at udføre patentsøgninger. Denne ressource er udviklet til at hjælpe hold med intellektuel ejendomsret (IP) og forskning og udvikling (F&U) i deres arbejde, fremme samarbejde og muliggøre analysen af ​​det konkurrenceprægede landskab. Brugeren kan hurtigt udforske tekniske løsninger og forstå innovationsmuligheder, køre en tidligere søgning, gennemgå og generere IP-indsendelser og overvåge konkurrenternes teknologiske fremskridt ved hjælp af dette værktøj. For at lette IP-beskyttelsen implementerer Patsnap AI-drevne søge- og analysefunktioner, hvilket forenkler gennemgangen af ​​komplekse patenter, filhistorier og kravændringer. Værktøjet letter også IP-porteføljeoptimering via kollaborative arbejdsområder ved hjælp af dets brugerdefinerede felter. Desuden bruger Patsnap proprietær AI til automatisk generering af søgeord og afkodning af teknisk patentinformation, hvilket hjælper brugerne med at forstå teknologien, der er iboende i et patent, og opdage lignende teknologier, citater, billeder osv. med deres præcise referencer. Det har også et intuitivt arbejdsområde, der hjælper med at fremskynde samarbejder, der tilbyder funktioner såsom kommentarer, tagging og automatiske meddelelser. Patsnap bruges af en bred vifte af organisationer, fra startups til Fortune 500-virksomheder, og prioriterer datafortrolighed i sin drift.

