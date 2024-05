Medarbejdernes progression er ofte uigennemsigtig, ustruktureret, uinformeret og subjektiv. Som følge heraf bliver mange medarbejdere overset, føler sig fastlåste, bliver uengagerede og går til sidst. Pando mener, at strukturerede, gennemsigtige og handlekraftige karrierestiger fremmer retfærdighed, styrker teams og skaber formål for alle medarbejdere. Pando er her for at hjælpe alle med at få en meningsfuld indflydelse og vokse hen ad vejen! Pando er den første medarbejderprogressionsplatform, der kombinerer kompetencebaseret feedback, vurderinger og mål for løbende at spore og måle en medarbejders vækst til næste niveau.

