Palla muliggør øjeblikkelige P2P-betalinger fra USA til andre lande, et marked på $65 milliarder om året. At sende og modtage pengeoverførsler i dag er langsom, tidskrævende og ubelejligt for alle parter, da det for det meste er en kontantbaseret proces. Med Palla kan afsendere i USA gøre det med et par tryk på deres telefon, og modtagere får deres penge på få sekunder.

Websted: palla.app

