PagesJaunes, er en førende online bibliotek og lokal søgeplatform i Frankrig. Det fungerer som en omfattende ressource til at finde virksomheder, tjenester og kontaktoplysninger i hele landet, der henvender sig til både forbrugere og virksomheder. Med funktioner: * Virksomhedsfortegnelse. * Brugeranmeldelser og vurderinger. * Kort og rutevejledninger. * Kategorier og filtre. * Forbedrede virksomhedsprofiler. * Booking og aftaleservice. * Mobil app. * Annonceløsninger. * Integration med sociale medier. PagesJaunes er en værdifuld ressource for alle, der ønsker at finde og forbinde med lokale virksomheder og tjenester i Frankrig. Dets omfattende bibliotek, brugeranmeldelser og yderligere funktioner gør det til en go-to-platform for både forbrugere, der søger tjenester, og virksomheder, der ønsker at forbedre deres online tilstedeværelse.

Websted: pagesjaunes.fr

