PageBot er en GPT-drevet chatbot, der tilbyder en række funktioner til at forbedre kundeservicen på dit websted. Nogle af dens nøglefunktioner inkluderer: 1. Engagerende, øjeblikkelige og behagelige samtaler: PageBot giver øjeblikkelige svar på kundespørgsmål baseret på dit websteds indhold og eventuelle yderligere data, du giver 2. Dynamisk datahentning: Den kan hente information fra din eksisterende vidensbase. Det understøtter de fleste dokumenttyper: PDF, PPTX, DOCX, websider og endda API-kald til din backend. 3. Gratis plan: PageBot tilbyder en gratis plan, der inkluderer 50 beskeder om måneden uden omkostninger, hvilket gør den tilgængelig for små virksomheder. 4. Udseende, der kan tilpasses: Du kan tilpasse udseendet og fornemmelsen af ​​PageBot ved hjælp af CSS-tilsidesættelser, så du sikrer, at det stemmer overens med dit websteds design. 5. Flersproget support: PageBot understøtter samtaler på 130+ sprog, så du kan henvende dig til et globalt publikum. 6. Lille fodaftryk: Med mindre end 20 kb JavaScript har PageBot en minimal indvirkning på din websides indlæsningshastighed. 7. Brugsbaseret fakturering: PageBot tilbyder en prismodel baseret på brug, så du kun kan betale for de beskeder, du bruger ud over den gratis plan. Dette er til dig, hvis: 1. Du vil bruge mere tid på dine produkter frem for at håndtere kundeservice 2. Du ønsker at give dine besøgende øjeblikkelige svar på deres spørgsmål 3. Du ønsker at reducere supportbilletter på trivielle spørgsmål.

Websted: thepagebot.com

