Pagealive er en live videochat-widget, der giver virksomheder mulighed for at tilbyde personlig support og engagement i realtid til deres kunder. Vores mission er at transformere kundeoplevelsen ved at levere en brugervenlig live videochatløsning, der fremmer meningsfulde forbindelser og øger konverteringsraterne. Denne marketing- og salgsplan skitserer vores strategier for at skabe opmærksomhed, drive efterspørgsel og øge salget af pagealive. Vores tilgang involverer målrettede marketingkampagner, strategiske partnerskaber og et dedikeret salgsteam for at maksimere vores rækkevidde og effekt.

Websted: pagealive.com

