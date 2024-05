OvationCXM er den første Customer Experience Management-virksomhed (CXM), der hjælper virksomheder og deres partner-økosystemer med at levere enestående kundeoplevelser ved at låse op for skjult information for at udvide synlighed, samarbejde og kommunikation på tværs af en organisations hele økosystem. I realtid. Før kunderne bliver frustrerede og går. Og uden at ændre ældre systemer eller kræve en enkelt linje kode. OvationCXMs platform, CXMEngine, inkluderer præbyggede forbindelser til verdens mest populære teknologier, der nedbryder siloer mellem afbrudte systemer, så virksomheder kan styre hele kunderejsen fra start til slut. Platformens Journeys-løsning giver virksomheder mulighed for at designe og justere rejser på farten, i de øjeblikke, der betyder noget for at hjælpe kunderne med at nå deres destination. Uanset om kontaktpunkter sker inden for organisationen eller eksternt med tredjepartspartnere. Smarte tilføjelser, som vores intelligente, just-in-time levering af viden og kommunikation på tværs af kanaler vises i en enkelt rude, hvilket eliminerer behovet for at skifte mellem systemerne. Kundebesatte virksomheder, fra finansielle tjenester til sundhedspleje til teknologiudbydere, vælger Ovations CXMEngine til at designe og administrere ubegrænsede, personlige kundeoplevelser i massiv skala. OvationCXM udgav The Financial Services CXM Impact Report, som undersøgte 4.000+ business banking-kunder om deres oplevelse med deres pengeinstitut og erfarede, at 3 ud af 4 virksomheder har opgivet ombord på et nyt produkt/service på grund af frustrationer, herunder for mange mennesker og virksomheder involveret i deres rejse, og mangel på information og instruktioner. Den fulde rapport kan downloades på OvationCXM.com. OvationCXMs hovedkvarter er i Tiburon, Californien, med en landsdækkende fjernarbejdsstyrke. Lær mere om, hvordan du kan eje rejsen, guide oplevelsen. og frigør fordelene ved at levere en problemfri end-to-end kunderejse på Ovationcxm.com.

Websted: ovationcxm.com

