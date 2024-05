东方日报 Malaysia

I det malaysiske kinesiske samfunds øjne er Oriental Daily et kinesisk dagblad, der tør rapportere sandheden, er uafhængigt og neutralt og er et sandt talerør for folket, der giver offentligheden mulighed for at se sandheden om nyhedsbegivenheder. "Oriental Daily" blev grundlagt den 29. september 2002. Dens hovedkontor er beliggende i Kuala Lumpur, hovedstaden. Med ånden i at vove at bane vejen for nye trends, blev Oriental Daily den første kinesiske dagblad i Malaysia, der blev udgivet i et kompakt format den 1. juli 2007.

Websted: orientaldaily.com.my

