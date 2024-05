OrdaSoft er et webdesign- og webudviklingsfirma, der har specialiseret sig i at skabe hjemmesider ved hjælp af populære CMS-platforme som Joomla, Drupal og WordPress. S OrdaSoft blev grundlagt for over 10 år siden og har stor erfaring inden for webdesign og udviklingsbranchen. De har skabt over 120 Joomla-skabeloner, 35 WordPress-temaer og 30 Drupal-temaer. De tilbyder en bred vifte af webstedsskabeloner og -temaer til forskellige brancher og brugssager, herunder forretning, fast ejendom, bilindustrien, blogging og mere. Mange af disse skabeloner er tilgængelige gratis såvel som premium-versioner. Udover skabeloner udvikler og sælger OrdaSoft også Joomla-udvidelser og plugins, der tilføjer forskellige funktionaliteter til hjemmesider, såsom køretøjsadministration, ejendomsadministration, bookingbiblioteker og meget mere. Virksomheden leverer professionelle webudviklingstjenester og support for at hjælpe kunder med at bygge og vedligeholde deres hjemmesider. De har et team af erfarne udviklere og designere. OrdaSoft har et stærkt fokus på at skabe responsive, mobilvenlige og tilpasselige hjemmesideløsninger, der imødekommer behovene hos forskellige virksomheder og organisationer. De har et aktivt onlinefællesskab og -forum, hvor kunder kan få support, give feedback og diskutere webudviklingsemner.

Websted: ordasoft.com

