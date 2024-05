En online digital Tasbih-tæller. Ingen downloads påkrævet. Gratis til din daglige dhikr fra din enheds komfort. Online Tasbih-tælleren har en enkel og brugervenlig grænseflade. Tryk på knappen 'TAP' for at øge antallet med én for hvert tryk. 'Reducer'-knappen reducerer antallet med én, hver gang der trykkes på den. 'Nulstil'-knappen giver dig mulighed for at nulstille optællingen, og den vil anmode om din bekræftelse, før du gør det. Derudover gemmer tælleren automatisk din optælling på din enhed.

Websted: onlinetasbih.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Online Tasbih Counter. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.